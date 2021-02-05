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Уфа. Башкортостан

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Движению «Республика» не согласовали митинг в Уфе

Администрация Уфы, которой незарегистрированное движение «Республика» подавала уведомление на проведение митинга 14 февраля на площади перед Городским культурно-досуговым центром на улице Первомайской, отказала в проведении акции. Как следует из ответа мэрии, который опубликовала «Республика» в своем Telegram-канале, движение направило уведомление с нарушением срока. Кроме того, говорится в документе, в республике действует режим «Повышенная готовность», в котором рекомендовано воздержаться от публичных мероприятий.

Олег Вахитов


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