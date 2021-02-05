Сочи спускается с «Памира»

В настоящее время с перегрузочной станции в Сочи, где с конца декабря 2020 года , прямо под открытым небом скапливался мусор, вывезли 80% накопившихся отходов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Приостановка вывоза ТБО была связана с тем, что Белореченский полигон временно не принимал отходы из города-курорта. Ситуацию на контроль взял вице-губернатор края Александр Трембицкий. Причиной его визита в Сочи стали жалобы местных жителей на появление в центре города завала из бытовых отходов, за масштаб получившего название «мусорный Памир». Руководство «Крайжилкомресурса», являющегося регоператором данной зоны, объясняет ситуацию технологической необходимостью. Экологи отмечают, что проблема утилизации бытовых отходов является системной для всего региона.



В Сочи с перегрузочной станции вывезли 80% накопившихся отходов. Полностью проблему власти обещают решить в самое ближайшее время. Как писал "Ъ-Кубань", на улице Водораздельной, 1 складируется весь мусор, предназначенный для сортировки и вывоза за пределы курорта. Это единственный способ избавления от твердых бытовых отходов. По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, проблема с мусором в Сочи взята на контроль вице-губернатором Александром Трембицким. С целью предотвращения подобных ситуаций региональному оператору, краевому министерству ТЭК и ЖКХ предстоит разработать к предстоящему летнему сезону план-график рационального вывоза отходов. Кроме того, в отношении АО «Крайжилкомресурс» будет организована служебная проверка по факту накопления мусора и нарушения правил эксплуатации перегрузочной площадки.

Ситуация с перенакоплением мусора на различных площадках на территории курорта возникает не в первый раз. Первые сообщения в прессе о горе отходов, которые складировались на грунте под открытым небом, отравляя воздух, почву и грунтовые воды, появились в 2016 году. Тогда объем мусора, одновременно складируемого на площадке, оценивался в десятки тыс. тонн. В 2017 году на ликвидацию «мусорного Памира» из городского бюджета было выделено 60 млн руб. В 2018 году жители города собрали более 67 тыс. подписей под петицией о ликвидации свалки в районе ул. Транспортной. Аналогичная проблема возникала также и в 2019 году, зима 2020-21 годов также не стала исключением.

Ранее власти Сочи анонсировали строительство мусороперерабатывающего завода, однако в сентябре 2020 года стало известно, что его не будет.

По информации пресс-службы сочинского филиала АО «Крайжилкомресурс», регионального оператора по обращению с отходами в Белореченской зоне, причиной скопления мусора в Сочи стала временная приостановка вывоза ТКО с территории курорта. На данную меру оператор был вынужден пойти из-за вступления 16 декабря 2020 года в силу решения о запрете захоронения несортированных отходов на Белореченском полигоне – а из Сочи сюда поступает только несортированный мусор. Чтобы выполнить новые предписания, оператор перевел полигон на круглосуточный режим работы, внес изменения в технологический процесс сортировки, установил дополнительные мобильные сортировочные комплексы – именно эти процессы потребовали приостановки приема ТКО из Сочи и складирования мусора в черте города.

«Отходы с площадки вывозятся ежедневно с момента возобновления работы полигона. К 4 февраля с перегрузочной площадки на ул. Водораздельной в Сочи 80% мусора вывезено. Дополнительно для вывоза задействовано 15 единиц техники», - пояснил ситуацию и.о. директора сочинского филиала АО «Крайжилкомресурс» Андрей Коробкин.

Как считает эколог, член общественного совета при Управлении Федеральной службы Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Евгений Витишко, проблема перенакопления и неправильного хранения мусора – системная, и актуальна не только для Сочи, но и других муниципалитетов края.

«В Краснодарском крае осталось всего 7-9 полигонов для захоронения мусора. Перед муниципалитетами задача по поиску новых полигонов и новых площадок для накопления и сортировки мусора ставилась несколько лет назад, было много попыток предложить варианты строительства мусоросортировочных заводов, однако каких-то глобальных шагов в этой сфере не было сделано. Для Сочи вывоз отходов на полигон за 300 км не является кардинальным решением мусорной проблемы. Строительство мусоросжигающего завода также не подходит курорту, его экологическим нормам и его имиджу. Хорошим, но, опять же, не окончательным решением было бы компостирование, но место для строительства подобного комплекса также нужно выбирать за пределами курорта. Единственным реальным вариантом мне представляется повышение нормативов по сортировке и дальнейшей переработке: по действующим правилам, должно отбираться 7% вторсырья, но данный показатель можно повысить в десятки раз. В итоге мы сильно уменьшим объем "хвостов", и их будет легче захоранивать, не нарушая законодательство», - считает господин Витишко.

Также эколог подчеркнул необходимость обновления и улучшения территориальной схемы транспортировки мусора. По словам Евгения Витишко, данные вопросы будут обсуждаться на совещании у губернатора в середине февраля, поиск системных решений мусорной проблемы в Краснодарском крае будет продолжен.

Ольга Логинова