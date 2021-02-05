«Победа» открыла продажу билетов на летние рейсы Пермь — Анталия

Авиакомпания победа открыла продажу билетов на регулярные рейсы Пермь — Анталия. Как сообщает пресс-служба «Победы», полетная программа по этому направлению начнется 5 июня. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам. Цена билета в одну сторону — от 10 120 руб.

Ранее о запуске чартерных рейсов из Перми в Анталию объявила авиакомпания RoyalFlight. Первый полет по этому маршруту перевозчик запланировал на 26 февраля.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил возобновить зарубежные авиаперелеты из столицы Прикамья. Выполнять международные рейсы из Большого Савино перевозчики смогут с 8 февраля.