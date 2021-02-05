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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежский адвокат подозревается в мошенничестве на 3 млн рублей

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении 59-летнего адвоката по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По данным источников “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах региона, речь идет об Александре Хрюкине, работающем в адвокатской консультации Ленинского района.

По версии следствия, в ноябре 2020 года к подозреваемому обратились 54-летняя и 60-летняя женщины с просьбой помочь решить вопрос о прекращении проводившейся в отношении них проверки на причастность к совершению коррупционного преступления. Как рассказали в ведомстве, адвокат сообщил «заведомо ложную информацию» о возможности повлиять на положительное решение за 3,2 млн руб.

После этого, считает следствие, с декабря 2020 года по январь 2021 года подозреваемый получил требуемую сумму, «которой распорядился по собственному усмотрению». Преступление совместно со следователями пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Александр Прытков


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