На Дону директора фирмы будут судить за неуплату налогов на 34 млн рублей

В Ростовской области утверждено обвинительное заключение по делу в отношении директора компании, которого правоохранители подозревают в неуплате налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Дело будет рассмотрено в Аксайском районном суде. Как сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах, фигурантом дела является Дмитрий Вакарин, руководитель ООО «Визит».

По данным следствия, подозреваемый с ноября 2012 года по октябрь 2019 года, будучи директором и лицом, осуществляющим обязанности по ведению бухгалтерского учета компании, не уплатил НДС и налог на прибыль за 2014-2016 года в сумме более 34 млн руб. Он предоставлял в налоговую инспекцию ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с фиктивными организациями, а также осуществлял фиктивное дробление бизнеса.

По данным kartoteka.ru, ООО «Визит» учреждено в Тимашевске в 2009 году. Основная деятельность компании - производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Бенефициаром является Григорий Зимириев. Выручка компании в 2019 году составила 204,5 млн руб., а чистая прибыль — 13 млн руб.

Наталья Шинкарева