В Ярославле приставы арестовали 14 объектов недвижимости у должника

В Ярославле судебные приставы за долги арестовали на 14 объектов недвижимости, которые принадлежат крупной организации, специализирующейся на ремонте машин и оборудования, а также на оказании складских и логистических услуг, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Долг предприятия перед различными организациями и ведомствами составил более 70 млн руб. В пресс-службе отметили, что под воздействием судебных приставов предприятие заплатило часть долгов, уменьшив задолженность до 60 млн руб. В случае неуплаты всей оставшейся задолженности в установленные сроки, арестованное имущество будет продано в счет погашения долгов.

«В настоящий момент судебные приставы готовят документы для передачи имущества на оценку специалистам. Предварительная оценка арестованной недвижимости составила 48 млн руб. Если должник не предпримет мер к погашению долга, то имущество реализуется с торгов»,¬¬¬¬— уточнили в пресс-службе.

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София Бастрыгина