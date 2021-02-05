Жителя Краснокамска арестовали на трое суток из-за неуплаты штрафа за нарушение масочного режима

Житель Краснокамска арестован на трое суток из-за неуплаты штрафа, который ему был выписан за нарушение противоэпидемических мер. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, ранее мужчина неоднократно посещал общественные места без маски и перчаток. За это он был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (повторное невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), в качестве наказания правонарушителю был назначен штраф в размере 15 тыс. руб. Пермяк не уплатил его в установленный срок, от явки к судебному приставу уклонялся, в связи с чем был приведен принудительно.

За уклонение от исполнения административного наказания в отношении должника был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок). Рассмотрев материалы дела, суд назначил ему наказание в виде трех суток ареста.

Напомним, согласно указу об ограничительных мерах жителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты при посещении замкнутых пространств или мест массового скопления людей. В том числе речь идет об общественном транспорте и других местах, в которых сложно соблюдать социальную дистанцию. Нарушение данного требования влечет предупреждение или наложение административного штрафа: для граждан — от 1 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.