В нижегородских селах построят 75 домов для аграриев и соцработников

Около 200 млн руб. субсидий направят на строительство 75 жилых домов в Нижегородской области по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Получить жилье в этих домах смогут работники агропрома и специалисты социальной сферы в 12 районах области – Ардатовском, Вачском, Дальнеконстантиновском, Сеченовском, Бутурлинском, Вознесенском, Варнавинском, Шарангском, Уренском районах и в городских округах Бор, Сокольское, Семеновский.

Со специалистами заключат договоры найма. Если сотрудник отработает на предприятии пять лет, он сможет выкупить дом по цене, не превышающей 10% стоимости дома. Спустя десять лет работы цена снизится до 1% стоимости строительства.

Анастасия Еремина