Дошло до суда уголовное дело воронежского грабителя Альфа-банка

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Казахстана, подозреваемого в ограблении местного офиса Альфа-банка (п. «б» ч. 4 ст.162 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Преступление произошло в июне 2020 года, в том же месяце фигурант был задержан.

По версии следствия обвиняемый в офисе Альфа-банка на улице Владимира Невского потребовал 5 млн руб., угрожая пневматическим пистолетом и муляжом гранаты. Кассиры достали из сейфа и сложили в сумку грабителя все находившиеся в сейфе денежные средства в рублевом, долларовом и евро эквиваленте на 2,8 млн руб.

Владимир Зоркий