Банки Татарстана за год реструктуризировали свыше 47 тысяч кредитов

В Татарстане в 2020 году банки реструктуризировали более 47 тыс. кредитов, которые в сложной ситуации взяли граждане и предприниматели. Об этом говорится в сообщении Отделения – Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Из общего числа реструктуризированных кредитов 2,2 тыс. были взяты бизнесменами. Порядка 1,5 тыс. из них воспользовались отсрочкой платежей на срок до полугода по федеральному закону о «кредитных каникулах». Еще свыше 700 человек изменили условия по кредитным договорам по собственным программам банков на 13,8 млрд руб.

Кроме того, в 2020 году бизнесменам выдали 16,6 млрд руб. льготных кредитов по госпрограммам.

"Ъ-Казань"