«Концепция заведения не нашла понимания»

Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, чьим запросам отвечает меню нового ресторана и чем проект Александра Орлова вызвал общественное порицание.

Ресторан «Хорошая девочка» Александра Орлова сразу, как открылся, оказался объектом горячих публичных споров. Концепция заведения, выстроенная вокруг образа хорошей девочки с дурными наклонностями, не нашла понимания у многих.

Думаю, случилось это, прежде всего, из-за разногласий стилистических. Ведь если говорить о самой идее ресторана, то она мало чем отличается от другого свежего московского проекта Riesling Boyz, с той только разницей, что у Орлова ресторан символизирует личное пространство независимой городской жительницы, к которой частенько захаживают кавалеры, а у Левицкого — квартиру молодого преуспевающего холостяка, куда он приводит в гости девушек.

Но дальше в силу вступает аспект эстетический, и именно тут «Хорошая девочка» с ее фривольными анекдотами и скабрезными шутками, запечатленными в меню, вызвала общественное порицание.

Если же отрешиться от всей этой шаткой маркетинговой надстройки, то мы увидим жизнеспособный и интересный проект с едой, отвечающей запросам московских девушек, обитающих на Патриарших, либо мечтающих там жить.

В меню от шеф-повара Светланы Сурсиковой, приехавшей из Санкт-Петербурга, много овощей, raw-блюд и прочего модного ЗОЖа. Но тут же и пироги, и множество десертов, потому как диеты на то и существуют, чтобы их время от времени нарушать.

Впрочем, в рамках концепта меню «Хорошей девочки» могло бы быть и погорячее. Пока ему явно недостает остроты, кислоты и сладости, то есть контрастности. А ведь именно она придает еде особую притягательность.