В Тутаеве 112 человек из аварийных домов получили новые квартиры

В городе Тутаеве Ярославской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 112 жителей аварийных домов получили квартиры в новостройке, сообщили в региональном департаменте строительства.

«После получения документов на вселение и ключей от квартир, в новостройку переедет 41 семья из четырнадцати аварийных домов. На эти цели было выделено 72 млн руб. из федерального, областного и местного бюджетов»,— рассказал директор департамента Виктор Жучков.

По словам господина Жучкова, в этом году Тутаевский район стал вторым муниципальным образованием, приступившим к расселению аварийного фонда, первым был Некоузский район. На данный момент в Тутаеве расселено 1,4 тыс. кв. м. аварийного жилья, до конца года запланировано расселить еще 1,1 тыс. кв. м.

В целом по области планируется переселить 1 тыс. жителей из 17,92 тыс. кв. м. аварийного жилого фонда. На эти цели направлено 848 млн руб.

София Бастрыгина