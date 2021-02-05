Максим Гаранин будет исполнять обязанности ректора СамГУПС

Исполнять обязанности ректора Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) будет Максим Гаранин, занимавший пост проректора вуза по научной работе и инновациям. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Максим Гаранин назначен на новую должность в соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Предыдущий ректор СамГУПС Иван Андрончев, являющийся подозреваемым по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств, был снят с занимаемой должности в январе текущего года. Уголовное дело возбуждено по факту нецелевого расходования бюджетных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Осенью минувшего года в Самарский следственный отдел на транспорте Приволжского управления на транспорте СКР была передана информация о нецелевых расходах в железнодорожном вузе. Следствие установило, что в 2019 году студенты СамГУПС ездили на транспортную неделю — фестиваль «ТранспАрт». Руководство учебного заведения финансировало выезд студентов за счет стипендиального фонда.

По указанию руководства СамГУПС, студенты писали заявления на материальную помощь «без каких-либо законных оснований и подтверждающих документов». По версии проверяющих, стипендиальная комиссия факультета «фиктивно» принимала решение о выплате данным студентам назначенной суммы. После получения матпомощи деньги у студентов изымались. На эти средства и финансировались поездки студентов на культурно-массовые мероприятия, говорилось в материалах правоохранителей.

Андрей Сазонов