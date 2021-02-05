Удмуртия заняла 4-е место в России по числу энергосервсиных контрактов до 100 млн рублей

Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по количеству заключенных электросервисных контрактов стоимостью до 100 млн руб., заняв 4 место в России. Такие контракты нужны для обновления оборудования без вложения бюджетных денег, а их преимущество — экономия бюджета на коммунальных платежах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отметим, что энергосервисные контракты применяют в программе «Большой ремонт». Благодаря им удалось заменить 1,4 тыс. окон в 40 школах, детсадах, домах культуры и библиотеках. Также в Удмуртии привлекли 24 млн руб. на обновление коммунальной инфраструктуры бюджетной сферы. На эти деньги была построена новая блочно-модульная котельная для Угловского республиканского туберкулезного санатория. Экономия ресурсов от проведения этих работ составит 3,9 млн руб. за пять лет. Кроме того, была модернизирована котельная школы в дер. Югдон, что позволит ежегодно экономить 1,5 млн руб.