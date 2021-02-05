В Сочи с владельца компании по доставке еды взыщут 613 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО «Ваш выбор» Евгения Бочарова о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании Алексея Гайдука. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротсве.

Сумма требований составляет 613,3 млн руб. Как следует из материалов суда, в 2016-2017гг. размер основных средств уменьшился на 31 % – до 199,3 млн руб. По данным на конец 2016 года размер дебиторской задолженности составляла 82,9 млн руб., однако в течение 2017 года она выросла на 87% и составила 155,2 млн руб.

Кроме того, в 2015 году чистая прибыль общества составляла 647 тыс руб., в 2016 – 1,9 млн руб., но уже по состоянию на 31 декабря 2017 года у должника образовался убыток в размере 172,2 млн руб.. Таким образом размер убытков в 100 раз превысил размер чистой прибыли по итогам предыдущего года. При этом, в целом в 2016-2017 годах на расчетный счет компании поступило 866,45 млн рублей

Как заявил конкурсный управлющий ООО «Ваш выбор», своими действиями руководитель компании Алексей Гайдук привел к созданию и увеличению неплатежеспособности должника. Кроме того, он умышленно инициировал процедуру ликвидации должника, с целью сделать невозможным удовлетворить все требования кредиторов, уверен Евгений Бочаров.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ваш выбор» зарегистрировано в Сочи в 2008 году. Компания ведет деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Размер уставного капитала – 10 тыс. руб. Данных о выручке не представлено, по итогам 2019 года чистый убыток составил 13,3 млн руб. Единственный владелец компании – Алексей Гайдук.

В 2016 году компания оказывала услуги по организации питания гостей гостинично-оздоровительного комплекса НАО Центр «Омега» на общую сумму 91,7 млн руб.

В марте 2019 года организация была признана несостоятелной. Одним из кредиторов, подавших заявки о взыскании с компании задолженности, стало ООО «Юг-бизнеспартнер», связанное с семье экс-губернатора и бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева. Сумма исковых требований со стороны компании составляет 510,9 млн руб.

Алексей Белянин