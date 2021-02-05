Больше 18 тысяч жителей Ярославской области сделали прививки от COVID-19

В Ярославскую область поступили еще более 10 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник-V», сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» губернатор Дмитрий Миронов. По словам главы региона, вакцина будет распределена всеми муниципалитетами. Препарат доставят непосредственно в медучреждения области.

По данным на 5 февраля, в регионе прививки от коронавируса сделали более 18 тыс. человек. Вакцинироваться в Ярославской области может любой желающий, не имеющий противопоказаний. В регионе действуют 44 пункта вакцинации. Работают передвижные пункты вакцинации. Записаться на прививку от COVID-19 можно по телефонам колл-центров в медицинских учреждениях, а также через портал госуслуг.