В Белгородской области планируется 14 проектов в рамках ГЧП на 1,5 млрд рублей

Департамент экономического развития Белгородской области ждет инвесторов для реализации 14 проектов в рамках государственно-частного партнерства на общую сумму более 1,5 млрд руб. Как сообщили в ведомстве, в основном это социальные объекты в сфере спорта, образования, культуры и отдыха.

По данным департамента, «по-прежнему» ведется поиск инвесторов для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов в Белгороде, Губкинском, Старооскольском и Яковлевском городских округах, а также бассейна в облцентре и детского спортивного оздоровительного лагеря в Грайворонском городском округе. Кроме того, администрация Волоконовского района ищет партнеров для создания туристического объекта на базе исторического памятника — дома престарелых и бани.

Также муниципалитеты рассчитывают на инвестиции в реконструкцию нескольких объектов. В Ивнянском районе требуется обновить Дом творчества для школьников, в Красногвардейском — здание банно-прачечного комбината, в Губкине — Дом культуры. В Ракитянском районе с помощью частного инвестора хотят построить парк аттракционов.

Александр Прытков