Потребление электроэнергии в Татарстане в январе выросло на 2,4%

Потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана по итогам января 2021 года составило 2,8 млрд кВт/ч, что на 2,4% больше, чем год назад. Об этом говорится в сообщении Регионального диспетчерского управления энергосистемы.

Рост потребления электроэнергии объясняется похолоданием и увеличением потребления предприятий автомобильной промышленности, нефтепродуктов, а также увеличением потребления на собственные нужды тепловых электрических станций.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Татарстана в январе 2021 года выросла на 8,9% — до 2,5 млрд кВт/ч. Основная доля сокращения выработки зафиксирована на, Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ, Нижнекамской ТЭЦ-1 и Нижнекамской ГЭС.

Максимум потребления мощности в энергосистеме Татарстана в прошлом месяце был зафиксирован 18 января в 10:00, когда средняя температура воздуха составила -23,3°С . Его значение составило 4,463 тыс. МВт, что на 2,8% больше, чем в январе 2020 года.

Суммарный переток электроэнергии в энергосистему Татарстана составил 297,1 млн кВт/ч.

"Ъ-Казань"