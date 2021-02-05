Жительницу Семикаракорска подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

В Семикаракорске возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней местной жительницы. Правоохранители подозревают ее в преступлении, предусмотренном ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, 1 февраля 2021 года подозреваемая у себя дома самостоятельно родила девочку. Затем она нанесла ей кухонным ножом проникающие колото-резаные ранения груди и живота с повреждением внутренних органов. Ребенок скончался на месте происшествия. Следствие устанавливает обстоятельства преступления.

Наталья Шинкарева