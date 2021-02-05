В Петербурге решается вопрос о создании мобильных прививочных бригад

В Центральном районе Петербурга могут появиться выездные пункты вакцинации, если администрация района получит необходимые разрешения Роспотребнадзора. Об этом рассказал глава администрации Максим Мейкин. Его слова приводит «Петербургский дневник».

В случае появления пункты будут разворачиваться в местах высокой проходимости – в частности, в торговых центрах и у станций метро. «Прорабатывается вопрос с установкой генераторов, чтобы холодильники работали в нужном режиме и чтобы врачи могли соответствующим образом осматривать граждан», — рассказал господин Мейкин. По его словам, технологии уже отработаны на двух автобусах, переделанных под пункт вакцинации от гриппа.

Сроки возможного появления мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 пока не называются.