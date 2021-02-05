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В Адыгее сотрудника колонии будут судить за халатность

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФКУ «Исправительная колония-1» УФСИН России по Адыгее. Правоохранители подозревают его в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Дело будет рассмотрено в Теучежском районном суде. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2020 года сотрудник колонии во время вечерней проверки не подсчитал осужденных и не провел их перекличку. В результате один из заключенных совершил побег и покинул территорию исправительной колонии. Он был оперативно задержан.

Наталья Шинкарева


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