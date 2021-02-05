В квартире уфимского юриста Александра Войцеха прошел обыск

Сегодня в квартире юриста Александра Войцеха и в доме его бывшей жены прошли обыски. Как сообщил господин Войцех "Ъ-Уфа", в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, Александр Войцех предоставил банкам поддельную справку о доходах формы 2-НДФЛ. Кредиты он брал в 2016-2017 годах в Локо-банке и Газпромбанке. Заявление о возбуждении дела подал судебный пристав, полагая, что юрист утаил часть своих доходов. Заявлений от банков не было, отметил Александр Войцех. По этим кредитам в настоящее время идут взыскания. На торги выставлен автомобиль юриста.

Александр Войцех предполагает, что возбуждение уголовного дела связано с его давним конфликтом с бывшим президентом Адвокатской палаты Башкирии Булатом Юмадиловым.

Влада Шипилова