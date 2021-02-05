Дмитрий Чебряков: «Банк "Открытие" в Воронеже успешно завершил трехлетнюю бизнес-стратегию»

Управляющий филиалом банка «Открытие» в Воронежской области Дмитрий Чебряков подвел итоги трехлетней стратегии развития банка применительно к региону, рассказал о том, скажется ли на клиентах готовящаяся продажа части банка из госсобственности, а также привел данные об изменении спрос на кредиты у местных компаний в год «коронакризиса».

— Банк России намерен до 2022 года провести частичную приватизацию ФК «Открытие», шестого по величине банка в России, как итог трехлетней программы развития объединенных «Открытия», «Траста» и Бинбанка. Как подготовка к продаже сказывается на деятельности воронежского представительства?

Продажа доли банка изначально предполагалась и озвучивалась ЦБ, фактически это должно было произойти в 2021 году, для чего и реализовывалась стратегия на 2018-2020 годы. Планировалось, что к 2021 году мы должны были подойти с эффективным бизнесом и продавать часть банка по хорошей цене.

Планы несколько изменились из-за эпидемии итурбулентности на рынках. Было принято решение передвинуть продажу банка на год. Планируем, что в 2021 году сработаем уже без учета «эффектов пандемии» и сможем реализовать цель, которую и преследовали.

Ключевой задачей, когда я только входил в проект, была реализация трехлетней бизнес- стратегии. Сделка будет логичным итогомработы. Проект был напряженным и сложным с самого начала, подготовка к продаже тоже требует сил. Впрочем, приезда консультантов и аудиторов в Воронеж мы не ждем, сегодня бизнес банка и его результаты оцифрованы — все можно посмотреть и оценить удаленно.

Связанные с продажей изменения будут позитивными для конечного потребителя. Это может привести к предложению более конкурентных услуг и продуктов

Речь идет о продаже части, скорее всего, это не контрольный пакет, поэтому мы ожидаем, что контроль государства сохранится. Понятно, что приобретение банка — не покупка футболки, это покупка рентабельного бизнеса. Люди, которые на это пойдут, преследуют, прежде всего, цель заработать. Им интересен механизм, который позволяет генерировать прибыльи развивать бизнес. Мы, конечно, ждем перемен, они будут в любом случае. Но оцениваем эту ситуацию позитивно: многие коллеги — Сбербанк и ВТБ — через это прошли. Там часть акций была продана в рынок частным инвесторам, это ускорило изменения, которые позволили более эффективно обслуживать клиентов.

— Что-то в перспективе может измениться в связи с продажей для корпоративных и частных клиентов?

—Никаких изменений счетов и реквизитов это не предполагает. Уже признано рынком, что частный собственник эффективнее государства, потому что первый преследует цель максимального получения прибыли. Это приводит к предложению для клиентов более конкурентных услуг и продуктов. Сделка поможет стать банку более привлекательным. Я считаю, что эти изменения для рынка и конечного потребителя — позитивные.

— Как оцените итоги реализации трехлетней стратегии применительно к особенностям банковского рынка Воронежской области?

— Можно разбить трехлетнюю стратегию на несколько этапов. В 2018 году ключевой задачей было объединить бизнес трех банков — «Траста», Бинбанка и «Открытия». К 1 января 2019-го интеграция была завершена, появился один банк «Открытие».

На следующем этапе мы формировали команду, которая реализовала планы в трех направлениях: розница, малый и средний бизнес, крупный инвестиционный бизнес. Команда была собрана. На базе Воронежа мы создавали с нуля сервисный центр, который обслуживал по ряду операций весь Центральный федеральный округ. В результате в 2019 году мы стали «работоспособной машиной», начали активный старт продаж, открыли два новых офиса, провели ребрендинг. 2019-й хорошо прошли, начали наращивать объемы.

В 2020-м планировали кратный рост, из-за пандемии не все удалось, но добились очень хороших результатов. Многие задачи, которые ставили перед собой, мы выполнили.

Мы на старте планировали за пять лет войти в пятерку лидеров регионального рынка. Если рассматривать розничный бизнес по итогу трех лет, то можно сделать следующие выводы:

Согласно статистике Frank Research Group на 1 января 2019 года, (объединившись с другими банками) мы были в Воронеже на 16 позиции по портфелю физических лиц, в 2020 году вышли на девятое место с портфелем в 3,2 млрд руб.

По портфелям кредитовналичными и по ипотеке — занимаем седьмое место, тоже серьезный рост с 2019 года. Движемся к первой пятерке присутствующих в регионе банков.

Выдачи кредитов наличными и ипотеки — восьмое место. Если сравнивать выдачи в 2019 и 2020 году, фиксируем рост в три раза.

Также хотел бы отметить еще один важное достижение — рост активной клиентской базы. В Воронеже прирост клиентов-физических лиц составил в полтора раза больше, чем в среднем по банку и в три раза больше по клиентам малого и среднего бизнеса

— Первая пятерка лидеров регионального рынка за это время не изменилась?

— Если брать портфель по физлицам — серьезных изменений не произошло.

—Как за три года менялась ситуация в корпоративном кредитовании? Произошли существенные изменения на этом рынке в 2020 году?

—Мыв Воронежской области делаем акцент на средний бизнес, который занимает в регионе большую долю экономики сам по себе. Если рассматривать наши корпоративные направления, у нас одно — это малый и средний бизнес, а второе— это крупный инвестиционный бизнес.

В категории малого и среднего предпринимательства мы начинали на момент старта реализации трехлетней стратегии с незначительного портфеля, порядка 50-70 млн руб. На 1 января 2021 года показатель составил 2,6 млрд руб. За прошлый год портфель в этом сегменте мы не растеряли, наоборот, сохранили. Хотя с началом пандемии, думали, что бизнес замрет и будет сокращение.

Если смотреть на крупный бизнес, то на начало 2020 года у нас был кредитный портфель в 1,3 млрд руб. и больше 1 млрд руб. — портфель пассивов. В прошлом году произошлатрансформация работы с крупным бизнесом. В головном офисе было создано специальное региональное подразделение, которое работает с субъектами РФ удаленно. Этот формат оказался более эффективным с точки зрения ресурсов и с точки зрения бизнеса.

—Это в целом заметная тенденция на рынке, что самых крупных клиентов из региональных отделений забирает себе Москва…

— По факту да. Крупный бизнес зачастую работает на территории не только одного региона, это либо федеральные, либо макрорегиональные компании. Их процессы требуют сопровождения на уровне центрального аппарата.

«В 2019 году доля инвесткредитов была на уровне 20%, в 2020 году — 14%. Компании в кризис взяли паузу, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация»

Если смотреть на средний бизнес, а для нас это ключевое направление, на котором мы сосредоточились в рамках трехлетней стратегии, то здесь портфель кратно нарастили в 2018-2019 годах. В 2020 году, после начала пандемии, основной задачей стало сохранить его. С этим также справились — он по итогам составил 2,6 млрд руб. Важно то, что мы сохранили клиентов, практически нет просрочки. Могу отметить, что наши клиенты прошли кризисный период относительно хорошо. Безусловно, мы помогали, использовали доступныегосударственныебанковскиепрограммы поддержки, чтобы клиенты себя чувствовали более комфортно.

—Зафиксировали ли существенное снижение спроса бизнеса на инвестиционное кредитование? А рост спроса по кредитам на пополнение «оборотки»?

—Естественно, доля инвестиционных кредитов снизилась. В 2019 году доля инвесткредитов была на уровне 20%, в 2020 году — 14%. Есть снижение, не скажу, чтобы критичное, но заметное. Это естественно в период турбулентности. Компании взяли паузу, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. Предприниматели принимали решения о развитии бизнеса и увеличении инвестиций в третьем-четвертом квартале, в это период доля инвесткредитов по сравнению с оборотными вновь начала расти.

Оборотное кредитование — это основное, чем мы занимались в корпоративном сегменте в 2020 году. Такие кредиты поддерживают бизнес и это как раз то, что клиентам в большей степени было нужно в 2020-м.

— Приведите данные о льготном кредитовании компаний, пострадавших от коронавируса, по итогам 2020 года: кредитах на заработную плату для малых и микропредприятий, реструктуризации кредитов для индивидуальных предпринимателей и компаний из наиболее пострадавших отраслей. Насколько велик был процент одобрения заявок?

— По пострадавшим компаниям мы получили 38 заявок (112 млн руб.) на покрытие зарплаты кредитными средствами под 0%, было одобрено 29 (82 млн руб.), которые соответствовали правилам государственной программы. По реструктуризации было подано заявок на 130 млн руб. — все они одобрены, при этом зачастую мы вместе исправляли ошибки, помогали клиенту правильно все оформить.Вместе с тем, многие компании просто не попадали под строгие требования программы поддержки.

— По каким продуктам розничной линейки наблюдали наиболее существенный рост спроса, по каким, напротив, его заметный спад? Как менялась ситуация за три года?

— После присоединения «Бинбанка» и банка «Траст» на обслуживание в «Открытие» перешли не только корпоративные клиенты, но и розничные. Банк стал полностью универсальным, развивающим все основные направления бизнеса классического банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность «Открытия» за три года системно подтверждалась рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Если сравнивать с первым годом работы банка, то запуск кредитов наличными и запуск ипотеки стали трендами, которые потащили за собой все остальные продукты. В год пандемии мейнстримом была ипотека, карты, причем «виртуальные карты». В прошлом году многие «распробовали» виртуальные сервисы и поняли, что управлять своими денежными средствами дистанционно — удобнее. Кроме того, сейчас дистанционно можно подавать документы, получать кредиты, оформлять вклад. 90% операций в нашем банке можно проводить без посещения офиса. Безусловно, мы еще далеки от перехода к «полной цифровизации». В Воронежской области на данный момент 55% жителей используют дистанционные сервисы в своей повседневной жизни, среди бизнесменов этот процент гораздо выше — примерно 80%.

Знаете, за прошлый год как-то резко возросла финансовая грамотность. Мы стали больше думать о деньгах и способах их приумножения. Люди стали отдавать предпочтение именно фондовому рынку, поскольку по вкладам ставки стали не такими привлекательными. Хотя достаточно большое количество средств по-прежнему хранится на счетах, наиболее продвинутые клиенты ушли в более сложные инвестиционные продукты или начали самостоятельно торговать на бирже, где доходность выше, хотя и сопряжена с более высоким риском.

В прошлом году многие «распробовали» виртуальные сервисы и поняли, что управлять своими денежными средствами дистанционно — удобнее

—Доставку карт вы также открыли в Воронеже в год пандемии…

—Да, однако, в последнее время мы стали доставлять еще и кредиты наличными, и даже ипотеку. Прошлый год все-таки изменил рынок.

Это позволяет увеличивать долю рынка не только в областном центре, но и в муниципалитетах. Там мы одобряем в онлайне заявку, выпускаем карту с доставкой на дом, открытие офисов в области в связи с этим не требуется. До клиентов там мы можем дотянуться с помощью тех онлайн-сервисов, которые есть в банке.

У нас в нескольких районах есть реализованные зарплатных проекты, сотрудники этих компаний могут снимать зарплату в любом банкомате без комиссии. Такой формат оптимален и соответствует требованиям рынка, поэтому мы не делаем упор на развитие банкоматной сети. По обычным дебетовым картам также работает программа банков-партнеров.

Развиваем дистанционные сервисы, поскольку это будущее, которое уже у нас здесь на пороге. С ними связаны ключевые направления, которые сильнее всего росли в 2020-м.

— Не говорит ли рост выдач потребительских кредитов и кредитов наличными о снижении доходов воронежцев?

— Внутри года динамика колебалась —до середины марта 2020 года был традиционный эволюционный рост, потом три месяца спрос на кредиты фактически замер, поскольку люди не понимали, что будет дальше. Выдач было немного.

Третий квартал - спрос восстанавливался, четвертый показал уже планируемый докризисный уровень выдач. На этот процесс оказало влияние несколько факторов, например, снизилась ставка по кредитованию вслед за ключевой ставкой ЦБ.

«Распространенная реакция на любой кризис в нашей стране — покупать квартиру или загородную недвижимость»

Драйвером роста выдач стало то, что достаточно много людей занималось рефинансированием своих долгов. Они хотели сократить расходы на фоне падения доходов, воспользоваться снижением ставок. И это дало хороший всплеск по выдачам.

Вторым драйвером стал рост спроса на недвижимость. Во-первых, это наша реакция на любой кризис — покупать квартиру или загородную недвижимость. Во-вторых, люди стали работать на «удаленке» и поняли, что достаточно тяжело делать это в однокомнатной квартире вместе с семьей. Вырос спрос на загородную недвижимость: нет разницы, откуда работать — из квартиры, или на даче, но во втором случае ты себя более комфортно чувствуешь.

Нельзя сказать, что большая часть кредитования наличными была связана с тем, что у людей не хватало денег на еду или сборы детей в школы. У нас получался достаточно большой средний чек выдач, клиенты указывали разнообразные цели.

В целом, считаю, что наша команда справилась с реализацией трехлетней стратегии и готова к новым вызовам!

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