Воронежские власти объяснили отказ в выдаче разрешений на отстрел лисиц

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области ответил на критику охотников — членов стрелкового клуба регионального отделения ДОСААФ по поводу отказов в выдаче разрешений на отстрел лисиц. Они обратились в прокуратуру после опубликования 29 января департаментом приказа о регулировании численности лисицы и прекращения выдачи путевок уже на следующий день. О причинах «исчезновения» путевок рассказал замруководителя департамента Геннадий Побединский.

По его словам, в 2021 году в общедоступных охотничьих угодьях региона «определены к регулированию численности» 375 особей лисицы: «В соответствии с федеральными правовыми актами охота в целях регулирования численности для физических лиц стала возможной только с ноября 2020 года... 29 января до 11:00 был размещен приказ о проведении регулирования численности лисицы. После этого к нам обратилось порядка 40 человек. Некоторые из них обращались в устной форме с просьбой разъяснить порядок осуществления регулирования численности. В соответствии с поступившими письменными заявлениями было выдано 25 разрешений на добычу лисицы в целях регулирования численности на общее количество 375 особей». По его словам, больше разрешений в департаменте «выдать не могли, так как это привело бы к превышению установленного к добыче количества животных, что запрещено действующими правовыми актами»: «Все письменные заявления рассмотрены, в случае невозможности выдачи разрешения заявителям направлены мотивированные отказы».

Напомним, в начале недели представители стрелкового клуба заявили, что не смогли получить разрешения: по их утверждению, департамент 29 января опубликовал документ около 15:00, а утром следующего рабочего дня, 1 февраля, выяснилось, что «все разрешения уже выданы». Они подозревали, что все лицензии якобы могли получить «близкие к департаменту сотрудники».

Олег Мухин