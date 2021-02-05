В Самарской области из аварийного жилья расселили более двух тысяч человек

В Самарской области за 2019-2020 годы из аварийного жилья расселено 2 560 человек. Соответствующая информация была озвучена на рабочем совещении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным.

«Это 115% и 120% плановых показателей. Такими темпами переселение идет впервые за долгие годы»,— цитируются слова главы региона в сообщении областного правительства.

Как отмечается в сообщении, губернатор и министр предварительно договорились о дополнительном финансировании программы по переселению граждан из аварийного жилья, которая реализуется в регионе.

Сабрина Самедова