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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самарской области из аварийного жилья расселили более двух тысяч человек

В Самарской области за 2019-2020 годы из аварийного жилья расселено 2 560 человек. Соответствующая информация была озвучена на рабочем совещении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. 

«Это 115% и 120% плановых показателей. Такими темпами переселение идет впервые за долгие годы»,— цитируются слова главы региона в сообщении областного правительства. 

Как отмечается в сообщении, губернатор и министр предварительно договорились  о дополнительном финансировании программы по переселению граждан из аварийного жилья, которая реализуется в регионе. 

Сабрина Самедова


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