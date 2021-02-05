В Ростовской области «Вертолеты России» создадут общий центр обслуживания

Общий центр обслуживания «Вертолеты России» планирует открыть в Ростовской области. Соответствующее соглашение подписали губернатор Василий Голубев и руководитель холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Деятельность центра будет осуществляться в сфере финансов, отчетности, а также расчетов холдинга.

Отмечается, что открытие центра позволит создать более 500 новых рабочих мест. Практика показывает, что перевод части функций крупных компаний в общие центры обслуживания позволяет добиться существенной экономии за счет сокращения издержек, повышения эффективности и качества бизнес-процессов — именно такие задачи мы ставим перед собой»,— сказал господин Богинский, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева