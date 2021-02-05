Заместителя министра лесного хозяйства Башкирии обязали вернуть квартиру в Уфе

Ленинский районный суд Уфы обязал заместителя министра лесного хозяйства Башкирии Ильгиза Фаткуллина вернуть в собственность муниципалитета четырехкомнатную квартиру на улице Гоголя в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С иском о выселении обратилась городская администрация по представлению прокуратуры Уфы. Прокурорская проверка установила, что квартира была предоставлена семье чиновника в 2011 году по договору мены. Взамен супруга господина Фаткуллина была обязана до ноября 2012 года передать городу свою однокомнатную квартиру и доплатить около 7,2 млн руб. Однако она этого не сделала, и в 2014 году продала однокомнатную квартиру. В результате семья госслужащего девять лет безвозмездно пользовалась спорным жильем.

С февраля 2011 по апрель 2020 года Ильгиз Фаткуллин возглавлял администрацию Зилаирского района.

Влада Шипилова