Глава республики Татарстан Рустам Минниханов и главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман заключили соглашение о сотрудничестве

Соответствующий документ был подписан в рамках конференции Dialog X5 для поставщиков Татарстана. Мероприятие состоялось на базе конно-спортивного комплекса «Казань». Партнёрство X5 и правительства республики будет направлено на развитие потребительского рынка для удовлетворения потребности населения в высококачественных товарах по доступным ценам, а также на повышение качества жизни и развитие социальной инфраструктуры региона. Кроме того, соглашение предполагает внедрение и использование современных технологий, реализацию благотворительных программ, а также использование в магазинах компании («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») русского и татарского языков с целью навигации клиентов. Правительство Татарстана в свою очередь будет в пределах своих полномочий содействовать деятельности X5 в рамках реализации принятой в компании стратегии устойчивого развития, открытию новых логистических объектов, использовать экспертную оценку и предложения компании, а также участвовать в развитии розничной торговли.



Перед началом конференции Рустам Минниханов и Игорь Шехтерман совместно обошли экспозицию республиканских поставщиков, на которой были представлены продукты питания, бытовая химия, косметика.

«Татарстан и компанию Х5 Retail Group связывают давние партнерские отношения. В нашей республике действует более 700 магазинов компании. В последние 2 года запущены 2 новых распределительных центра. Создано свыше 12 тыс. рабочих мест, ещё 550 мест появится в этом году», - прокомментировал глава республики Рустам Минниханов в ходе конференции. Президент Минниханов также выразил уверенность в том, что республиканские предприятия и сеть X5 «смогут построить конструктивный диалог для дальнейшего сотрудничества».

В ходе мероприятия главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман и генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров рассказали о тенденциях развития рынка, а также стратегии компании и торговой сети. Местных товаропроизводителей, которых на мероприятии было около 100, познакомили с подходами к формированию ассортимента и вводу новых позиций, взаимодействием в рамках производства товаров под собственной торговой маркой, спецификой стимулирования спроса, клиентоориентированным маркетингом, а также с требованиями к качеству, транспортировке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции.

«Татарстан является для нас стратегически важным регионом, и мы продолжим активное развитие как в столице республики, так и в муниципалитетах», - подчеркнул Игорь Шехтерман. «В 2020 году мы открыли в республике 54 магазина наших торговых сетей. В регионе работают два современных распределительных центра, которые обеспечивают продуктами магазины не только Татарстана, но и соседних регионов. Развитая логистическая сеть позволяет нам эффективно работать с локальными партнёрами, которых на сегодняшний день уже 118», - отметил он, подчеркнув, что таких результатов невозможно было бы достичь «без наших сотрудников – жителей республики, которых в регионе уже 12 тыс.».

Первые магазины X5 Retail Group появились на территории Татарстана в 2006 году. На 31 декабря 2020 года в регионе было предоставлено 725 магазинов «Пятёрочка», 19 супермаркетов «Перекрёсток» и 2 гипермаркета «Карусель». На данный момент в Казани доступны сервисы экспресс-доставки из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также действует доставка товаров из онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок».