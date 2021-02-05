Воронежских коммунальщиков подозревают в хищении 10 млн рублей

Главное управление МВД по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в сфере ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019-2020 годах семь воронежцев в возрасте от 25 до 67 лет «в ходе договора водоснабжения» между управляющей компанией (УК) и ресурсоснабжающей организацией похитили 10 млн руб. «Подозреваемые, используя подконтрольную им местную УК, не сообщили партнеру по договору о реальной сумме средств, поступившей от потребителей коммунальных услуг. Часть средств противоправно изъяли и обратили в свою пользу, перечислив на счета подконтрольных им организаций», — рассказали в пресс-службе.

Имена фигурантов не раскрываются. По данным “Ъ-Черноземье”, одним из них является известный коммунальщик Михаил Палютин. Он также обвиняется по делу о невыплате подконтрольной ему УК 8 млн руб. поставщику ресурсов «Воронежтеплосети».

Владимир Зоркий