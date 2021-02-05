Бывшего сотрудника ФГУП «Охрана» в Ижевске осудили за убийство пенсионерки

Бывшего сотрудника ФГУП «Охрана» филиала Росгвардии по Удмуртии осудили за убийство пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет 11 месяцев в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что 22 января 2019 года потерпевшая, находясь на лестничной площадке первого этажа дома по ул. Гагарина, сделала соседу-подсудимому замечание из-за курения в подъезде. После этого мужчина, находившийся в состоянии опьянения, нанес пенсионерке множественные колото-резанные раны ножом, который имел при себе. Затем он перенес ее тело в квартиру и поджог жилье с целью сокрытия следов преступления.