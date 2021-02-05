В Саратове осудят троих членов ОПГ за крупное мошенничество

Волжский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении троих граждан, которые в зависимости от роли и степени участия обвиняются в покушении на мошенничество и осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как сообщили в облпрокуратуре, в январе 2014 года мужчина создал 11 различных подконтрольных ему фирм, после чего представил в службу судебных приставов поддельные документы о наличии в них задолженности по зарплате. В результате были возбуждены исполнительные производства, после чего деньги со счетов подконтрольных организаций якобы переводились на счета работников, которые, в свою очередь, переводили их обвиняемому. Таким образом, за три года он получил доход в размере более 9 млн руб. Кроме того, члены ОПГ, предположительно, пытались незаконно возместить налог на добавленную стоимость в сумме более 11 млн руб.

Также, по версии следствия, с января 2015 года по июнь 2016 года злоумышленники совершили попытку хищения более 32 млн руб., принадлежащих лизинговой компании.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай