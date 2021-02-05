Краевое ГУФСИН увеличило чистую прибыль на 80%

В прошлом году учреждения краевого ГУФСИН произвели товаров и оказали услуг на 1,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 114 млн руб., увеличившись по сравнению с 2019 годом на 80%. Об этом на итоговой коллегии заявил начальник краевого главка Юрий Лымарь.

По данным на конец 2020 года, в учреждениях ГУФСИН по Пермскому краю содержится 16 127 человек. Это на 6,5% меньше, чем в 2019 году. В прошлом году условно-досрочным освобождением из мест лишения свободы смогли воспользоваться 3,5 тыс. осужденных, что составило 46% от общего количества освободившихся. Более 1 тыс. человек переведено для дальнейшего отбывания наказания в колонии-поселения.