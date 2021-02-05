Женская сборная России по баскетболу разгромила Эстонию в Оренбурге

В Оренбурге прошли два матча отборочного этапа на чемпионат Европы-2021 по баскетболу среди женских команд. Сборная России разгромила соперниц из Эстонии со счетом 79:35 (23:11, 22:7, 24:10, 10:7).

Встреча проходила в СКК «Оренбуржье». Самой результативной в составе российской команды стала Раиса Мусина (17 очков). Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформила Мария Вадеева.

В другом матче группы С сборная Боснии и Герцеговины обыграла Швейцарию со счетом 67:62. Балканская команда вместе со сборной России лидируют в квартете с девятью очками.

Заключительные матчи группы С пройдут в Оренбурге 6 февраля. Сборная России сразится с национальной командой Швейцарии, а Эстония сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Андрей Сазонов