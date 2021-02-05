Отцу, потерявшему дочь в авиакатастрофе в Египте, выплатят 2 млн рублей

Петродворцовый районный суд Петербурга утвердил мировое соглашение по иску Ивана Петрюка к ООО «Авиакомпания Когалымавиа» и СПАО «Ингосстрах» о возмещении материального вреда в связи с гибелью дочери. Она погибла в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, истцу выплатят 2 млн рублей в качестве компенсации и 40 тыс. рублей на покрытие судебных издержек.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 224 человек — пассажиры рейса Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Материальные требования к страховой компании и перевозчику предъявили около 400 человек.

«Ъ» писал, что апелляционный суд Каира не признал авиакатастрофу рейса терактом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Власти Египта все еще не знают погибших над Синаем»