Умерла пенсионерка, с которой из-за участка земли судился ярославский депутат

В Ярославле умерла пенсионерка, с которой из-за земельного участка в Заволжском районе города судился депутат муниципалитета Алексей Таганов, сообщило сетевое издание «Ярньюс» со ссылкой на информацию, полученную в Заволжском районном суде.

Иск жительницы Ярославля к комитету по управлению муниципальным имуществом и к Алексею Таганову рассматривался в течение 2020 года. Пенсионерка пыталась отстоять право на земельный участок, который был передан депутату, как отцу многодетной семьи. В суде уточнили, что в настоящее время рассмотрение дела приостановлено в связи со смертью заявительницы. По закону возможно возобновление процесса наследниками через полгода, если они вступят в право наследования.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что скандал разгорелся после того, как Алексей Таганов, как многодетный отец, бесплатно получил от мэрии земельный участок площадью 6,9 соток в Заволжском районе Ярославля на Тверицкой набережной. Кадастровая стоимость участка 800 тыс. руб. На сайтах объявлений похожие по площади участки предлагаются по цене от 3 до 7,5 млн руб.

Участок, полученный Алексеем Тагановым ранее находился в аренде у 80-летней жительницы Ярославля. Женщина попыталась оформить землю в собственность, но получила отказ.

Эта история обсуждалась в муниципалитете Ярославля. 3 июня комиссия муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка сообщила, что обнаружила признаки нарушения антикоррупционного законодательства Алексеем Тагановым при получении земельного участка. Проверку по этому факту проводила прокуратура Ярославской области.

17 июня 2020 года Алексея Таганова сняли с поста председателя комиссии по социальной политике. За это решение проголосовали шесть членов комиссии и один воздержался.

Антон Антонов