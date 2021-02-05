ВТБ начинает продажи субординированных облигаций, номинированных в валюте. С 8 февраля стартуют продажи облигаций для квалифицированных инвесторов. Номинал бумаг будет в долларах и евро, а все расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России. К приобретению предлагается сразу четыре выпуска бумаг: с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Старший вице-президент, руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил: «По итогам 2020 года мы зафиксировали значительный интерес состоятельных клиентов к субординированным облигациям ВТБ. Новый выпуск бумаг, номинированных в валюте, видится привлекательным, поскольку многие VIP-клиенты имеют сбережения в иностранной валюте. Также важным является тот факт, что одновременно с данными размещениями клиентам-квалифицированным инвесторам станет доступно приобретение паев ПИФ с активами на базе субординированных выпусков ВТБ с минимальной первоначальной суммой вложения от 500 тыс. рублей, что существенно расширяет возможности частных лиц по инвестированию своих сбережений».

Стокгольмский арбитражный суд отказал миноритарным акционерам компании «Укрнафта», подконтрольной группе «Приват» Игоря Коломойского, в иске о взыскании $6 млрд. Их акционеры хотели получить с правительства Украины. Суд пришел к выводу, что спор не входит в его юрисдикцию. Судебное разбирательство шло 6 лет.

Англо-шведская компания AstraZeneca запросила в Минздраве Японии разрешение на применение в стране ее вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает газета Mainichi Shimbun. По данным издания, AstraZeneca добивается удовлетворения ее запроса в ускоренном порядке на основании испытаний вакцины, которые проходили в ряде стран мира, включая Японию. AstraZeneca планирует поставить в Японию 120 млн доз вакцин, достаточных для иммунизации 60 млн человек.