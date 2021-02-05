На Кубани продажи онлайн-ритейлера Wildberries за год выросли более чем вдвое

В прошлом году жители Краснодарского края приобрели в интернет-магазине Wildberries товаров на 5,7 млрд руб., что на 118% больше показателя 2019 года, сообщает пресс-служба компании. Число активных пользователей Wildberries в регионе увеличилось в 2 раза до 926 тыс. человек.

Самыми популярными покупками стали одежда (рост продаж на 85%), обувь (плюс 54%), товары для красоты (плюс 162%) и игрушки (плюс 136%). Рост спроса на товары для здоровья стал рекордным – продажи выросли в 18 раз. В прошлом году предприниматели Кубани активно развивали онлайн-каналы продаж: за год число новых продавцов из региона на Wildberries увеличилось почти в 4 раза, продажи краснодарских предпринимателей выросли в 4,3 раза до 3 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар