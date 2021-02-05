В Ярославской области на банковских счетах жителей лежит 235,4 млрд рублей

За 2020 год общий объем банковских вкладов жителей Ярославской области увеличился на 4,3% и достиг суммы в 235,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России.

Объем денежных средств, которые хранят на банковских счетах индивидуальные предприниматели региона увеличился в прошлом году на 37,1% и составил 6,3 млрд руб. Вклады юридических лиц увеличились на 21,8%, до 35,5 млрд руб. В целом по всем категориям вкладчиков на начало текущего года банки региона привлекли 317,7 млрд руб.

По словам управляющего ярославским отделением Банка России Владимира Алексеева, наращивание объемов вкладов свидетельствует о доверии предприятий и жителей области к банкам.

«Банковские депозиты остаются самым надежным инструментом сбережения с гарантированным доходом и государственным страхованием. В ряде случаев максимальная сумма страхового возмещения увеличена до 10 млн руб. Например, при получении наследства, продаже квартиры, получении соцвыплат и грантов. С октября 2020 года госстраховка со стандартным покрытием в 1,4 млн руб. распространена на потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, религиозные организации и благотворительные фонды»,— рассказал господин Алексеев.

Антон Антонов