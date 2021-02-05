Петербуржцы в январе увеличили траты на 21%

В первый месяце 2021 года петербуржцы на 21% увеличили траты на на розничные товары и услуги. Оборот по ключевым розничным сегментам превысил 21,2 млрд рублей, следует из статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.

Наибольшие траты касались покупок бытовой техники и электроники — подобные расходы выросли на треть. Оборот магазинов, торгующих техникой, увеличился в начале года на 33%, превысив 2,1 млрд рублей. Средний чек покупки составил 5,3 тыс. рублей.

В сегменте DIY петербуржцы потратили на 16% больше, чем в январе прошлого года. Оборот продуктового ретейла увеличился на 7%. Доходы сегмента услуг остались на уровне января 2020 года (1,8 млрд рублей). При этом траты горожан в заведениях общепита снизились на 43%, на авиабилеты — на 65%.