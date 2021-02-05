На базе ЮФУ запустили стартап для развития 5G

Группа ученых из Южного федерального университета (ЮФУ) разработала прототип устройства, предназначенного для технологии беспроводной связи 5G. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Для реализации стартапа была создана ООО «Радиочастотные микросхемы». Сейчас ученые находятся в поиске инвесторов для проекта.

«Ученые разработали две конструкции шунтирующих радиочастотных переключателей с гибридным типом контакта и змеевидными упругими подвесами подвижного электрода», — сказано в сообщении. Такие переключатели представляют из себя ключевые элементы устройств, использующих беспроводные технологии. Как отмечается в сообщении, аналогов прототипу такого устройства нет в России и на территории Таможенного союза. «На международном рынке заявленные технические

параметры на порядок превосходят конкурентов»,— сообщает пресс-служба.

Наталья Шинкарева