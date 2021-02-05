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Количество заболевших COVID-19 в Башкирии превысило 25 тыс. человек

Суточный прирост зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Башкирии составил 164 человека, сообщает региональное министерство здравоохранения. Общее количество заболевших, по данным минздрава, составляет 25 073 человек. В стационарах лечатся 343 пациента, из них 47 находятся в тяжелом состоянии, 11 — на ИВЛ. 5472 человека проходят лечение амбулаторно.

За прошедшие сутки от COVID-19 умер один человек. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 196 жителей республики. За сутки выявлено 210 случаев внебольничной пневмонии.

Майя Иванова


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