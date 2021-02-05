«Свеза» инвестировала в новое оборудование 26 млн рублей

ГК «Свеза» (входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова) ввела в эксплуатацию на петербургском комбинате второй станок с числовым программным управлением. Инвестиции в новое оборудование составили 26 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе группы, CNC-станок может выполнять любые виды обработки «белой» или ламинированной фанеры, работать с листами нестандартных размеров.

По словам директора комбината Дениса Алексеева, спрос на индивидуальные заказы вырос. Первый такой станок на был запущен на производстве в Понтонном в 2019 году.