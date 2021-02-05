Власти Хакасии ослабили ограничения для кафе, кинотеатров и фитнес-центров

Оперативный штаб Хакасии ослабил ограничения для предприятий общественного питания и учреждений культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кинотеатрам, библиотекам, музеям, фитнес-центрам разрешено принимать посетителей, заполняя залы до 50% (раньше заполняемость составляла 25% и 35%). Работа организаций общепита продлевается до 01:00. Ранее кафе и рестораны могли быть открыты до 23:00.

При этом в республике с 7 февраля будет продлен режим повышенной готовности по коронавирусу до 7 марта. Он действует с 13 марта 2020 года.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии выявлено 20 649 (+53 за сутки) случаев Covid-19, выздоровели 19 252(+66) пациента, скончались 395 (+1) человек.

Екатерина Лукашевич