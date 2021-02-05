Жители Зауралья жалуются омбудсмену на то, что их принуждают вакцинироваться от COVID-19

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин провел совещание по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции. Поводом для этого послужили жалобы граждан на то, что работодатели принуждают их прививаться, сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.

Борис Шалютин уточнил в разговоре с «Ъ-Южный Урал», что поступило порядка пяти обращений от работников организаций из сфер энергетики и образования. В совещании принимали участие представители областной прокуратуры, департамента здравоохранения региона, Роспотребнадзора и федерации профсоюзов. Участники подтвердили, что граждане действительно имеют право на отказ от профилактических прививок. «В тоже время, отсутствие профилактических прививок, определенных в установленном порядке в качестве обязательных, влечет такие правовые последствия как: временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения, отказ в приеме граждан на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и ряд других»,– говорится в сообщении курганского омбудсмена.

Минздрав России определил категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, а также обладающих приоритетом при вакцинировании. Так, к первому приоритету, относятся работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания, второго уровня — организаций транспорта, энергетики, сотрудники правоохранительных органов. Приоритет третьего уровня — государственные и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет, призывники. Решения о вакцинации по эпидемическим показаниям в России или в регионах принимает главные государственные санитарные врачи. При отсутствии таких приказов для гражданина, в случае отказа от профилактических прививок, не возникает каких-либо ограничений его прав.