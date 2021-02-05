В Ярославской области началась подготовка к сезону пожаров

В Ярославской области началась подготовка к пожароопасному сезону в лесах региона, сообщили в областном департаменте лесного хозяйства. В сообщении отмечается, что лесные инспекторы проводят проверку очистки от остатков древесины участков, где проводились вырубки деревьев.

По данным департамента, нарушения были выявлены в Переславском районе на участке, где проводилась выборочная рубка деревьев. Лесные инспекторы обнаружили не вывезенные остатки древесины, что является административным нарушением.

По словам директора департамента Николая Савельева, остатки неубранной древесины на участке, где проводилась заготовка леса, являются легковоспламеняющимся материалом, и очистка леса от них необходима для предотвращения пожаров.

«Для арендаторов и жителей, которые заготавливают древесину, устанавливаются сроки проведения этого вида работ. Нарушители должны уплатить штраф и даже после этого провести очистку участка от порубочных остатков»,— отметил господин Савельев.

В прошлом году лесные инспекторы выявили 111 нарушений правил пожарной безопасности на территории лесного фонда. Нарушители были оштрафованы на 8,7 млн руб.

По словам заместителя председателя регионального правительства Романа Колесова, в 2020 году благодаря принятому комплексу мер по проверке пожароопасных участков удалось пройти пожароопасный период без возгораний на территории лесного фонда. Он отметил, что в этом году также планируют реализовать весь комплекс профилактических мероприятий, чтобы избежать негативных последствий.

София Бастрыгина