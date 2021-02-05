05 февраля, пятница
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самаре производственный кооператив рекламировал инвестдеятельность, которую не ведет

Самарское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении ПК «МедФарм» и учредителей газеты «Волжский пенсионер». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа. 

Как выяснилось, в нескольких выпусках газеты содержалась реклама  потребительского кооператива по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «МедФарм» о приеме под процент сбережений в рамках инвестиции «в научную разработку и производство ведущих медицинских препаратов». На сайте «МедФарма» была аналогичная информация. 

«По информации  Банка России, кооператив не осуществляет заявленную деятельность, а также взаиморасчеты с другими юридическими лицами, что указывает на признаки недостоверности сведений, размещаемых в рекламе и на сайте о целевом привлечении денежных средств»,— сказано в сообщении УФАС. 

В ходе рассмотрения дела антимонопольная служба проверит, имеется ли у кооператива лицензия на осуществление профессиональной деятельности.

Сабрина Самедова


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