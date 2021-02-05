Среднемесячный прирост потребительских цен в Удмуртии в 2020 году вырос в два раза

В 2020 году среднемесячный прирост потребительских цен в Удмуртии составил 0,4% против 0,2% в 2019 году. Об этом сообщает Удмуртстат.

В целом за 12 месяцев потребительские товары и услуги в республике подорожали в среднем на 5,2% против 2,4% в 2019 году. Цены на продовольственные товары выросли на 5,8%, непродовольственные — на 4,9%, услуги — на 4,6%.

Отметим, что стоимость фиксированного набора из 83 потребительских товаров и услуг в Удмуртии в декабре 2020 года составила 15,47 тыс. руб. Это на 5,7% больше, чем в декабре 2019 года. Этот показатель в целом по России вырос на 5,1% до 17,05 тыс. руб.

Стоимость минимального набора продуктов питания в республике в декабре 2020 года составила 3,95 тыс. руб. Это на 8,7% больше, чем в декабре 2019 года.