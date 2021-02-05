В Челябинской области приставы оштрафовали коллекторов более чем на 3 млн рублей

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области за прошедший год выписали штрафов на сумму более 3 млн руб. юридическим лицам за нарушения порядка и правил взыскания задолженности с физических лиц, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

В течение прошлого года УФССП было принято 820 обращений граждан на действия юридических лиц. Из рассмотренных обращений обоснованными признаны 84, из них 41 – в отношении лиц, включенных в государственный реестр, и 43 – против тех, кто не включен в реестр.

В результате было возбуждено 86 дел по ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»), по которым были назначены штрафы на общую сумму 3,382 млн рублей.