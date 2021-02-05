Барнаульские рабочие записали клип в поддержку президента

Сотрудники Барнаульского завод автоформованных термостойких изделий поучаствовали во флешмобе в поддержку президента РФ Владимира Путина. Рабочие записали клип, в котором спели песню и станцевали в защитных масках с триколором.

Флешмобы в поддержку президента прошли во многих городах России: Севастополь, Ростов-на-Дону, Тамбов, Ставрополь и др. В Солнечногорске несколько десятков человек вышли на улицу и станцевали под песню группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать».

Согласно опросу «Левада-центра», уровень доверия Владимиру Путину несколько снизился: сейчас он составляет 29% (в октябре 2020 был 34%).

Юлия Сасевич