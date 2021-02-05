Рост электрической мощности на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» требует 710 млн рублей

«Россети ФСК ЕЭС» планируют в 9,5 раз увеличить мощность электроэнергии для грязинской площадки ОЭЗ «Липецк». Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Инвестиции оценены в 710 млн руб. Планируется комплексная реконструкция двухцепной воздушной линии 220 кВ «Липецкая – Казинка» протяженностью более 19 км. По завершении работ будут полностью заменены опоры, фундаменты, провода, грозозащитный трос. «Для увеличения пропускной способности будет смонтирован провод большего сечения, для защиты от грозовых перенапряжений и обеспечения инфраструктурных объектов цифровой связью — грозотрос со встроенным волоконно-оптическим кабелем», — рассказали в администрации.

Реконструкцию планируется завершить в 2021 году. Проект позволит выдать дополнительно 239 МВт мощности. Таким образом, объем вырастет с нынешний 28 до 267 МВт. В июле 2020 года ОЭЗ «Липецк» также заявила о вложении 985 млн руб. в увеличении энергетической мощности на елецкой площадке.

Александр Прытков